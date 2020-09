Par une fraîche journée d'automne, Katie Sullivan, âgée de 12 ans, disparaît de son école sans laisser de traces. Sa mère, Janet, organise alors des recherches à l'échelle nationale, mais Katie est introuvable et présumée morte. Cinq ans plus tard, Katie, âgée de 17 ans, se présente à la porte de Janet. L'immense joie de Janet de retrouver sa fille est éphémère car Katie souffre d'un grave traumatisme et elle est incapable d'expliquer son absence.

