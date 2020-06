Jessica Taylor a toute pour être heureuse : une affaire florissante, un séduisant petit ami et une fille, Tessa, sur le point d’aller à l’université. Mais, Will, le copain de cette dernière meurt soudainement, dans des circonstances mystérieuses, et tout bascule. Six mois plus tard, Tessa présente à sa mère son nouveau petit ami, Eric, qui à l’âge d’être son père. Jessica s’inquiète et se rend vite compte qu’il n’est pas ce qu’il semble être.

© Reel One International