S'il y a bien une chose que Katie déteste, c'est la vie au grand air. Mais quand on lui propose d'aller faire un reportage dans un complexe de camping très chic, elle ne peut pas refuser. Qui sait, c’est peut-être sa chance de percer. Elle est accueillie par Will, véritable homme des bois, et soudain la citadine se voit bien roucouler près du feu de camp.

© Betafilm