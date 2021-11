Illan

Pour la première fois, la célèbre love coach Aissa invite stars de téléréalité et influenceurs reconnus à vivre une expérience unique en la matière afin de résoudre leurs problèmes sentimentaux. Sa méthode ? Mettre chaque personnalité face à ses contradictions, mensonges et responsabilités. Mais les coachés parviendront-ils pour autant à assumer leurs erreurs, avouer leurs failles et se remettre en question ? Entre rire et larmes, découvrez nos invités comme vous ne les avez jamais vus ! © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

Voir plus d'infos