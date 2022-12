A l’occasion de la diffusion de « La famille Bélier », Laura Beyne revient sur l’incroyable destin de la chanteuse Louane, qui va fêter prochainement ses 10 ans de carrière. Révélée dans « The Voice France », la jeune chanteuse a su s’imposer dans la musique comme au cinéma. Son rôle aux côtés de François Damiens dans la « Famille Bélier » l’a élevée au rang de star et lui a fait remporter le César du meilleur espoir féminin. Pour la première fois, elle va vous raconter ce qu’il s’est vraiment passé dans les coulisses du télécrochet et se livrer sur les moments difficiles qu’elle a traversé en pleine ascension. Ses proches se confient, eux aussi, sur leur rencontre et leur relation avec la chanteuse multirécompensée. Et nous vous révèlons aussi ses liens si particuliers avec la Belgique et Stromae. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC