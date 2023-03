Pour Squale, agent secret, as de la DGSE, il s'agit de démanteler un réseau international de trafic d'armes et de démasquer un traître au plus haut niveau de l'Etat français. Pour arriver à ses fins, il va manipuler un honnête citoyen, Jean-Jacques Granianski, psychologue d'entreprise, Français moyen type qui va résister au super-agent secret de façon inattendue. © Gaumont