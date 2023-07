Film disponible jusqu'au 02/08/23. En 2074, la machine à voyager dans le temps est devenue une arme précieuse pour la Mafia, qui l'utilise afin d'expédier toute personne gênante dans le passé. Un rendez-vous est donné à un 'Looper', sorte de tueur à gages, qui réceptionne la victime et se charge de l'éliminer. Joe mène la belle vie grâce à ce travail rémunérateur, et ne se pose aucune question, jusqu'au jour où celui qu'il doit supprimer : c'est lui ! Difficile de tirer sur ce Joe plus âgé, qui en profite pour prendre la fuite. Que s'est-il donc passé ? La machine s'est-elle enraillée ou est-ce un souhait de la Mafia, d'éliminer toute trace de ses exactions ?... © E One