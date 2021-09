Un an s'est écoulé depuis le décès de Zach Petrovic, victime d'une overdose. Paige, sa mère, est dévastée et délaisse sa vie sociale et son métier d'avocate. Les Petrovic louent alors une chambre de leur maison à Brandon, un étudiant du même âge que Zach, pour combler les dépenses du foyer. Cependant, tandis que Paige s'attache à ce jeune garçon, Addie, sa fille, va très rapidement découvrir de lourds secrets.

