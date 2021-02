La Saint-Valentin est une période chargée pour Helen, qui travaille avec sa tante dans une boutique de fleurs. Célibatire et tout à sont travail, elle se laisse peu de temps pour trouver l'amour même si elle en rêve. Cette fois, pour célébrer le jour des amoureux, son ami d'enfance et botaniste, Henry, l'invite à un bal masqué. Et l'inattendu se produit. Elle fait la connaissance de Charles, un homme mystérieux... et masqué, qui la fait chavirer.

© Betafilm