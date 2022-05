Perte de mémoire, paranoïa extrême, vieillissement accéléré, psychose envahissante, ainsi qu'aphasie et métamorphopsie (discours et vision déformés)... avec la fin des effets de l'injection de la drogue, Brian souffre et sombre dans la folie. Il aide Rebecca à regarder dans le passé de son père, lié au NZT. Tandis que Rebecca se retrouve plongée à l'improviste dans un jeu de guerre du FBI, les effets secondaires de Brian ne cessent de s'aggraver. Or, la prochaine injection ne lui sera faite qu'à la condition que Rebecca cesse d'enquêter sur son père.