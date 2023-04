Dix femmes victorieuses d'un cancer du sein vont marcher pour relever la tête vers un sommet de plus de 4.000 mètres, le dôme des écrins des neiges en France. Ce film retrace leur préparation physique et mentale et suit leur ascension. Elle se livrent sur la maladie, le regard des autres, la guérison, la mort... Accompagnées par une équipe de thérapeutes et encadrées par des professionnels de la haute montagne, elles marchent pour elles-mêmes, pour l’image qu’elles ont et qu’elles donnent d’elles-mêmes, pour leur guérison, mais aussi au nom de toutes les femmes. Outre l'aventure personnelle, ce film veut également sensibiliser le grand public sur les enjeux humains, physiques et émotionnels de la rémission. Même si les traitements sont aujourd’hui nettement plus efficaces et confortables, la maladie n’en reste pas moins une épreuve à plus d’un titre, qu’il faut aussi pouvoir dépasser. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC