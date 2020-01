Melanie a une vie de rêve avec son mari et son magasin de meubles. Depuis peu, elle trouve que Derrick a changé. Au début, elle pense que c’est juste temporaire mais elle trouve son comportement de plus en plus étrange. La voilà qui commence à enquêter sur le passé de son mari pour apprendre qu’il a un frère jumeau et que les deux garçons ont été séparés très jeunes. Elle réalise alors que l’homme avec qui elle vit est Alex, le jumeau de son époux...

© Reel One International