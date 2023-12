Orphelin de père, David Copperfield est élevé par sa mère affectueuse. Lorsque celle-ci se remarie, David est jeté hors de chez lui par son beau-père acariâtre. Il entame alors un long voyage et rencontre les personnages les plus excentriques de la Grande-Bretagne victorienne. Au cours de cette aventure à la recherche d'une famille, d'amis, de l'amour et d'une place dans la société, il va accumuler les brillantes idées pour son autobiographie. Film disponible jusqu'au 02/01/24. © The Searchers