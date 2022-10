Le père Moore se retrouve en prison après avoir pratiqué un exorcisme, qui a coûté la vie à la jeune Emily Rose. L'archevêché vole aussitôt à son secours et engage la brillante avocate Erin Bruner pour le défendre... Ethan Thomas, un méthodiste rigide, s'occupe, quant à lui, de l'accusation.... Lors du procès, l'affaire est reprise depuis le commencement des faits... Emily Rose, partie étudier à l'université, commence à souffrir d'hallucinations avant de voir des démons en chaque personne qu'elle croise. Les médecins se penchent sur son cas et diagnostiquent un mélange d'épilepsie et de psychose... La malheureuse jeune fille est ensuite hospitalisée puis retourne vivre chez ses parents, où elle continue à se comporter étrangement. Non seulement elle mange des cafards, mais en plus elle utilise d'autres langues pour communiquer. C'est à ce moment précis que le Père Moore prend la jeune fille en charge... © Sony