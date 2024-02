Seul pilote noir de Formule 1 de l'Histoire, Lewis Hamilton est devenu le sportif le plus décoré de sa discipline. Grâce à son courage et sa détermination, il est parvenu au sommet du sport automobile mondial. Des pistes de karting au célèbre circuit de Monaco, Lewis Hamilton a réussi à imprimer sa marque et un style de vie inédit en Formule 1, au-delà des préjugés et des discriminations. Au travers d’avis d'experts de l'industrie automobile, suivez l'histoire pleine de défis d'un des plus grands champions de Formule 1, Lewis Hamilton. Tous droits réservés à RTL Belgium SA