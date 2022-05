Les yeux de l'assassin

L'entourage de la superbe Sarah Miller en est témoin : c'est une jeune femme heureuse, ayant réussi à mener de front un poste à responsabilité dans le marketing et une vie de famille épanouie. Pourtant, lorsqu'elle commence à recevoir sur son téléphone portable des menaces assorties de photos d'elle via "Flashchat", la vie de Sarah bascule. Incapable de produire des preuves tangibles à la police, puisque les messages s'effacent aussi vite qu'elle les ouvre, Sarah décide de trouver elle-même... © Reel One International

