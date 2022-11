En 1122, le sort d'une sinistre sorcière et la distraction d'un enchanteur propulsent un valeureux guerrier et son écuyer dans une époque démente : la nôtre. Voilà l'épreuve qui attend Godefroy de Montmirail et Jacquouille la Fripouille : affronter une époque incompréhensible à leurs yeux, essayer de communiquer en vieux français avec ses habitants, et surtout tenter de retourner chez eux par tous les moyens. © Gaumont