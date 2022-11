Un coup de théâtre interrompt les préparatifs du mariage de Godefroy de Montmirail. On vient de dérober au duc une relique sacrée qui assure fécondité aux femmes de la famille ainsi que tous ses bijoux. Ce sont Jacquouille et Ginette qui ont commis ce larcin et sont retournés dans le présent. Il ne reste plus qu'une solution à Godefroy s'il veut réaliser son mariage et assurer sa descendance : repartir aussi dans le présent et récupérer la relique. © Gaumont