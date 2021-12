Henry et la cour se rendent au sommet pour signer le traité de paix avec la France. Les tensions se font gravement sentir, et le tempérament des deux rois s'échauffe à plusieurs reprises. Pendant ce temps, Henry prend une nouvelle maîtresse : Mary Boleyn. Il se fatigue vite d'elle et son père ordonne à sa soeur Anne de le séduire à son tour et de trouver un moyen de garder son intérêt.