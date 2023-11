A l'occasion de la diffusion en avant-première du quatrième volet des Tuche, RTL lève le voile sur une saga devenue un véritable phénomène. De films en films, et malgré l'accueil mitigée de la presse, les Tuche ont réussi à s'imposer dans le cœur du public. Lors de cette émission spéciale, Sophie Pendeville vous embarque dans les secrets de la famille la plus culte de France grâce aux témoignages du réalisateur et des acteurs. Qu'ils soient millionnaires, chômeurs ou Président, les Tuche sont une famille qui Tuche tout le monde et, vous allez découvrir pourquoi ! A l'occasion de cette soirée placée sous le signe de l'humour, Sophie Pendeville tentera de rentrer dans la peau des membres de cette famille culte pour le meilleur et pour le rire. Tous droits réservés à RTL Belgium SA