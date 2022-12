Romain a 23 ans. Il aimerait être écrivain mais, pour l'instant, il est veilleur de nuit dans un hôtel. Son père, lui, part à la retraite et fait semblant de s'en foutre. Le colocataire de Romain ne pense qu'à une chose : séduire une fille, n'importe laquelle et par tous les moyens. Sa grand-mère se retrouve en maison de retraite et se demande ce qu'elle fait avec tous ces vieux. Un jour, son père débarque en catastrophe. Sa grand-mère a disparu. Romain part à sa recherche, quelque part dans ses souvenirs. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC