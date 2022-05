Les sous-doués

Bébel et ses petits camarades du Cours Louis XIV sont réputés pour être des fainéants et d'invétérés farceurs. Leur lycée est même dernier du classement au baccalauréat avec 100% de recalés à l'examen. Après une plaisanterie qui tourne mal, les trublions se retrouvent obligés d'obtenir leur bac à tout prix, tout en rusant et trichant, s'ils ne veulent pas finir en prison. © Gaumont

Voir plus d'infos