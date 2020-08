La 8ème édition s’annonçait exceptionnelle mais le contexte sanitaire en a décidé autrement. En attendant de pouvoir à nouveau goûter aux joies du festival en plein air en 2021, PLUG RTL vous propose une émission spéciale qui reprend les meilleurs moments des 7 éditions précédentes. Jill et Christopher Calice, vous présentent, depuis Namur, une sélection des prestations des artistes les plus en vue du moment, qui ont foulé la scène namuroise et ont créé une ambiance de folie.

© Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC