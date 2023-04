C'est dans l'est de la Roumanie que se trouve la route la plus dangereuse d'Europe : la route nationale 2, section de la E85. Une voie qui relie Bucarest à la frontière ukrainienne. Chaque année, on déplore en Roumanie plus de 2.000 morts et 40.000 blessés graves dans des accidents de la route. Quelles sont les principales causes de cette hécatombe ? Tout d'abord un trafic très dense où se côtoient dangereusement des camions, des automobiles et des charrettes. Autre cause : le comportement irresponsable de certains automobilistes qui mélangent trop souvent alcool et vitesse. L'état déplorable de la chaussée et une mauvaise signalisation sont aussi à l'origine d'accidents meurtriers. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC