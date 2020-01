Dans cette 1ère saison des « rois du gâteau », le chef étoilé Cyril Lignac s’attelle à trouver la nouvelle star de la pâtisserie. Et l’enjeu est important puisqu’il envisage de proposer à la vente, dans l'une des plus grandes pâtisseries parisiennes, le gâteau qui gagnera la compétition. Chaque jour pendant 3 semaines, les candidats vont donc se succéder et tenter de séduire Cyril afin d’être sélectionnés. Ils espèrent tous faire partie des élus qui s’affronteront lors de la finale.

