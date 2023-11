Film disponible jusqu'au 25/11/23. Un cadavre est retrouvé emmuré dans un vieux monastère de Lorraine. Pour le commissaire Pierre Niemans, il ne s'agit pas d'une victime comme les autres. Les signes ésotériques gravés autour de lui et l'étrange rituel de son sacrifice annoncent autre chose. Niemans exploite les maigres pistes qu'il découvre et met à jour un second cadavre dans une galerie à proximité de la ligne Maginot. Parallèlement, le capitaine Reda découvre, sur la voie publique, un homme blessé ressemblant au portrait du Christ, au pied d'une église. Il croit d'abord avoir sauvé un illuminé, mais l'étrange individu manque de se faire assassiner par un moine qui échappe au jeune policier. Dans la région, les meurtres se multiplient : des moines éliminent des inconnus avant de disparaître sans laisser la moindre trace. Avec l'aide de Marie, une spécialiste en histoire religieuse, Niemans et Reda se lancent à fond dans l'enquête, bien décidés à mettre la main sur le ou les meurtriers. Tous droits réservés à RTL Belgium SA