5 vendeuses proposent aux enchères des vêtements et accessoires de mode féminins dont elles veulent se débarrasser (qui leur appartiennent mais qu’elles souhaitent vendre pour diverses raisons) à 12 acheteuses non professionnelles venues en solo ou en binôme. Ces dernières sont bien décidées à s’offrir avec leur argent personnel leurs coups de coeur et à faire de bonnes affaires. Cristina Cordula donne son avis sur les articles et propose un look idéal pour chaque pièce...

© SNDA