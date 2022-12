Quatre jeunes demoiselles confrontées aux difficultés de la guerre... Pendant la Guerre de Sécession, le docteur March part rejoindre l'armée nordiste en qualité d'aumônier. Sa femme, Marnee, reste dans le Massachussetts avec leurs quatre filles ; Meg, timide et pondérée ; Jo, romancière en herbe ; Amy, très douée pour le dessin et Beth, qui joue du piano avec beaucoup de talent... Ensemble, elles font face à bien des difficultés mais n'en restent pas moins dignes et charitables, n'hésitant pas à partager leur maigre repas avec les personnes les plus démunies... Grâce à l'enseignement prodigué par leur mère, les quatre jeunes demoiselles passent leur temps à apprendre le théâtre dans le grenier, à rédiger des articles et à faire des dessins, qui rempliront leur journal intime... Mais l'arrivée du fils du voisin et de son tuteur va bouleverser leur univers : les deux hommes se lient d'amitié avec les quatre soeurs, qui connaissent leurs premiers émois amoureux et leurs premières querelles... © Sony