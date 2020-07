Jessica et son fiancé Evan sont aux anges. Ils viennent d’emménager dans la maison de leurs rêves, dans un quartier calme de banlieue. Peu après leur installation, la jeune femme fait la connaissance de leur nouveau voisin Simon. Mais celui-ci la kidnappe et l’enferme dans un bunker, décoré dans le style des années 50, où elle rencontre Robin, une femme disparue depuis plusieurs années et qui vit là. Simon a tellement bien réussi à lui laver le cerveau qu’elle est persuadée d’y être à sa place.

© Batrax (Incendo)