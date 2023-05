Etre malade, ça n’a rien de marrant et encore moins quand on est un enfant… Nous allons vous raconter les histoires de petits héros. LEURS histoires, pas uniquement celles de leurs maladies, car ils sont bien plus que les maux qui les touchent. Découvrez, à travers leur vie à l’hôpital, mais aussi à la maison, leur incroyable capacité de résilience, leur maturité, leur courage et leur sens de l’humour à toute épreuve. Vivez le quotidien de ces PETITS PATIENTS qui inspirent les adultes qui les entourent. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC