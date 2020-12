1993. Clara Garnier est kidnappée. Ses ravisseurs demandent une rançon en échange de sa libération. Le jour de l'échange se termine dans un bain de sang : la mère de Clara meurt et l'enfant disparaît. 25 ans plus tard, Aurore, sa sœur aînée devenue officier de police enquête sur un meurtre et découvre des indices indiquant que Clara serait toujours en vie et vivrait sans connaitre ses origines.

