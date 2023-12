Les Mitchell sont une famille dysfonctionnelle, mais aimante, dont le road trip est interrompu par un soulèvement technologique qui menace l’humanité : partout dans le monde, les appareils électroniques que les gens aiment -- des téléphones aux voitures autonomes, en passant par une nouvelle gamme de robots personnels -- allument l’humanité. Avec l’aide de deux robots défectueux et du carlin délicieusement en surpoids de la famille, les Mitchell doivent surmonter leurs problèmes et travailler ensemble pour se sauver mutuellement et sauver le monde. Film disponible jusqu'au 05/01 © Disney