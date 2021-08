Depuis le début de l'émission, les Marseillais et le reste du monde s'affrontent pour soulever la coupe. Pour l'instant, au nombre de victoires, l'avantage est toujours aux Marseillais. Mais cette année, attention : la famille du reste du monde, conduite par Nikola, se présente dans cette compétition plus soudée que jamais et super entraînée. Remontés à bloc, les deux clans se lancent dans la compétition, mais ils vont très vite découvrir cette fois que ce n'est pas uniquement lors des épreuves que cette rencontre au sommet va s'avérer historique. Des retrouvailles difficiles vont faire basculer le destin de certains champions, des coups de foudre inattendus vont venir mettre à mal la solidarité des deux familles. Et alors que certains vivent leur plus bel été, d'autres vont devoir lutter pour ne pas abandonner. Face aux problèmes qui se multiplient, les Marseillais et le reste du monde vont devoir réagir et prouver que même quand tout se complique, l'amitié et l'humour peuvent tout transformer.

