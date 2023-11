Film disponible jusqu'au 26/11/23. Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett sont presque opposés. Lance est lisse, suave et débonnaire. Walter n’est rien de ce qui précède. Mais ce duo improbable doit faire équipe pour la mission ultime de sauver le monde quand une expérience de « dissimulation biodynamique » transforme Lance en un brave, féroce et majestueux... pigeon ! Tous droits réservés à RTL Belgium SA