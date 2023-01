La famille Griffin est composée de Peter, un col bleu bedonnant, de son épouse Loïs, mère au foyer et professeur de piano, de trois enfants : Meg, fille adolescente, un peu maltraitée par tout son entourage, y compris sa famille, Chris, fils adolescent en surpoids, et mentalement instable et Stewie, le bébé diabolique qui parle comme un adulte. Ils ont un chien, Brian, qui marche sur ses deux pattes, boit du Martini et philosophe souvent. Leur quotidien est ponctué par les visites de leurs voisins comme l'aviateur obsédé Glenn Quagmire, le facteur Cleveland Brown et son épouse Loretta, l'agent de police paraplégique Joe Swanson, son épouse Bonnie et leur fille Susie, le pharmacien névrosé Mort Goldman, son épouse Muriel, et leur fils Neil. Petites mésaventures, quiproquos, conquête du monde, rien ne les arrête et rien ne les surprend. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC