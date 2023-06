Rémy Bassano, petit restaurateur d'oeuvres d'art, timide, discret et sans histoire, est marié à Lucile. Ils ont deux enfants. Mais un beau jour, les déboires s'accumulent dans la vie rangée et paisible de Rémy. Il retrouve son atelier inondé, son épouse Lucile lui annonce qu'elle veut le quitter pour un autre homme. Fortement secoué par ces bouleversements, Rémy trouve du réconfort auprès de ses parents. C'est d'ailleurs chez ces derniers qu'il est victime d'un étrange évènement : alors qu'il est en train de servir le café à ses nombreux frères et soeurs, Rémy est " aspiré " dans le sol puis traverse le temps pour se retrouver à Bégamini. Les habitants de cette contrée l'accueillent comme le libérateur qu'ils attendaient depuis toujours ! Devenu rapidement sujet de la vénération totale de ce peuple, son nouveau statut va lui permettre de découvrir des ressources jusque-là insoupçonnées... © Gaumont