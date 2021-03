Le marché du charme, c'est près de 200 millions d'euros en France chaque année. Un business florissant, dans lequel tout est possible. Pole Dance pour amatrices en quête de frissons, soirées échangistes nouvelle génération, ou même poupées de silicone, les Français ne se cachent plus, et le sexe est de moins en moins tabou. En quelques années, l'érotisme est sorti de l'ombre, et est devenu un commerce très rentable et très attractif. Mais à qui profite cette industrie florissante ?

