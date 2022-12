Paris, 1901. Jules Auguste Duroc est fou de joie ! Cet habile bricoleur vient en effet de mettre au point une bicyclette à roue libre. Grâce à sa géniale trouvaille, ce panier percé espère bien se remplir les poches... Alors qu'il cherche assidûment un sportif digne de chevaucher sa monture révolutionnaire lors de 'la course du siècle', la célèbre Paris - San Remo, Duroc reçoit un beau matin la visite d'un huissier ! Paniqué, il réussit à prendre la poudre d'escampette à califourchon sur son invention... Poursuivi par maître Mulot, et par son épouse, laborieuse couturière qui tente de le raisonner, Duroc se retrouve sous la Tour Eiffel, où, coïncidence, va justement être donné le départ de la fameuse course !... Cerné par le peloton, notre inventeur n'a d'autres ressources que de se lancer dans la compétition... © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC