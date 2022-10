Alors que l’hiver n’est pas encore installé, les prix de l’énergie sont en très forte hausse avec des conséquences inattendues sur le pouvoir d’achat des Belges. Comment vont-ils faire amortir l’impact de la crise énergétique ? Dans cette Edition Spéciale RTL Info, pour la première fois depuis le début de la crise, le Premier ministre Alexander De Croo sera face à des citoyens belges inquiets et durement impactés. Il répondra à leurs interrogations et leurs craintes lors d'échanges sans filtre et sans tabou. Nous proposerons également des pistes de solutions pour vraiment faire diminuer les factures. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC