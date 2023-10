Depuis la scène du Dunkerque Kursaal, dans le Nord, carole Rousseau présente un show 100 % live avec toutes les stars des années 1980. Se succèdent sur scène Jean-Luc Lahaye et son « Débarquez-moi », Lio, inoubliable interprète de « Le Banana Split » et de « Les brunes comptent pas pour des prunes », François Feldman qui reprend « Joue pas », Desireless avec « Voyage voyage », Zouk Machine avec « Maldòn ». Sans oublier le duo Peter et Sloane, Jean-Pierre Morgand ou encore le groupe Partenaire Particulier. Tous droits réservés à RTL Belgium SA