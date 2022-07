Les années 80 : la tournée. Ensemble pour l'Ukraine

Pour cette soirée exceptionnelle aux côtés de Sandrine Corman, les stars des années 80 organisent un concert caritatif en soutien à l'Ukraine, touchée par la guerre. Sur la scène mythique du Cirque Royal de Bruxelles, RTL TVI vous invite à chanter les titres cultes de Plastic Bertrand, Lio, Partenaire Particulier, Zouk Machine, Sloane, Début de soirée, Gold, Philippe Lafontaine, Salvatore Adamo et bien d'autres artistes encore. Ils ont tous accepté de gracieusement mettre leur notoriété au service de le cause ukrainienne, dans un concert teinté d'espoir et aux couleurs de la paix. L'intégralité des bénéfices seront reversés à Ukraine 12-12, qui vient en aide aux victimes de la guerre. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

Voir plus d'infos