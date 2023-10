Pour célèbrer les années 80 en musique, M6 a lancé un grand sondage national auprès des Français de plus de 18 ans afin de déterminer quelles sont leurs chansons préférées des années 80. Pendant deux heures depuis le Zénith d'Amiens, une grande fête remet à l'honneur les plus grands artistes et leurs succès avec 20 prestations live. L'occasion de danser et chanter avec Gilbert Montagné, Julie Pietri, Jean-Pierre Mader, Jean-Luc Lahaye, Partenaire Particulier, Emile et Images, Début de soirée, Jean Schulteis, Patrick Hernandez, Phil Barney, François Feldman, Herbert Léonard, Les Forbans… et bien d'autres ! Alors quel tube sera votre numéro 1 ? Tous droits réservés à RTL Belgium SA