Le monde va mal : les humains ne savent plus rire, la situation est grave et désespérée. Le Dieu de la blague n'a plus qu'une solution : Michaël Youn et sa bande. Leur mission : accomplir les 11 commandements de la blague pour remettre les peuples sur le droit chemin de la rigolade, en repoussant les limites de la connerie. Danser la valse en apesanteur à 15.000 mètres d'altitude, inonder une maison pour la transformer en piscine, jouer au beach volley avec une érection contrôlée, faire du roller sous somnifères... Rien n'arrête Michaël Youn et sa bande, et en plus, ils le font pour de vrai. Film disponible jusqu'au 25/03/2024. Tous droits réservés à RTL Belgium SA