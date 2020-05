Issa Doumbia vous reçoit depuis les coulisses de son émission pour vous faire vivre le confinement autrement ! Accompagné, depuis chez eux, du Chef Norbert Tarayre, de la pétillante Priscilla Betti et de la comédienne Séverine Ferrer, Issa et ses chroniqueurs commentent avec humour et décalage, les 100 meilleures vidéos réalisées pendant le confinement.

© SNDA