Tamara apprend que son père, qu'elle ne voyait plus, vient de décéder. Elle hérite de sa fortune. La jeune femme décide alors de partir en vacances à Hawaï avec Dena et Sherry, ses deux meilleures amies. Sur place, elle tombe sous le charme de Dario, le beau propriétaire d'un yacht. Mais une nuit, Dena est victime d'une terrible agression. Après être rentrée chez elle, Tamara décide de regagner Hawaï afin d'enquêter sur l'attaque de Dena et retrouver Dario.

