Une petite fille venue de nulle part s'installe chez Billy et Maire, qui s'apprêtent à signer les papiers officialisant leur divorce. Le couple, qui s'est formé il y a neuf ans, n'a pas pu avoir d'enfant. Ils s'attachent assez vite à cette petite Taylor, au point de la considérer comme leur propre fille. Billy et Maire ne tardent pas à découvrir qu'il s'agit en fait d'un ange échappé du paradis. Elle est chargée d'une mission : favoriser la réconciliation entre Billy et Maire.

