Episode 01

Elisa Cantú n'a jamais imaginé qu'à son retour au Mexique de New York, où elle réside, elle serait confrontée à une tragédie inattendue qui changera sa vie. Le soir où Elisa fêtera son anniversaire, le destin l'amène à rencontrer Leonardo Velasco, un policier amoureux de Julia Alvárez, une enseignante, avec qui il devait se marier. En fin de soirée, Leonardo reçoit un appel d'urgence, dans lequel la découverte de deux corps est signalée, l'un d'eux est celui de sa fiancée, qui gît à côté du corps d'Augusto Cantú, homme d'affaires millionnaire et père d'Elisa. Elisa et Leonardo se réuniront pour rechercher la vérité sur ce qui s'est passé. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

Voir plus d'infos