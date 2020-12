8 équipes de 2 candidats vont s’affronter dans une compétition en construisant de spectaculaires créations en briques. LEGO MASTERS, présenté par Eric Antoine, réunit petits et grands devant la réalisation de fresques impressionnantes, où se mêlent créativité, imaginaire, stress, mais également émerveillement et humour. A l’issue de chaque épreuve sur un thème donné, les candidats seront jugés par un jury d’experts. A la fin, une seule équipe remportera le trophée et le titre de LEGO MASTER.

© SNDA