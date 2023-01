A la fin du siècle dernier, le colonel Ludlow se retire dans un ranch du Montana avec ses trois fils. Isabel, sa femme, l'a quitté... Alfred, l'aîné, est le plus raisonnable de la famille. Tristan, le plus jeune, est du genre aventureux et ne recule devant rien, alors que Samuel est doté d'un caractère plutôt fragile. Les trois frères ont cependant grandi dans une parfaite harmonie... En octobre 1914, Susannah, la fiancée de Samuel, vient les rejoindre au ranch. La jeune femme et Tristan sont irrésistiblement attirés l'un par l'autre mais la guerre éclate, et les trois hommes décident de s'enrôler pour combattre les Allemands. Samuel perd la vie au combat ! Lorsque Tristan et Alfred rentrent au ranch, ce dernier déclare sa flamme à Susannah, laquelle le repousse pour entamer une liaison passionnée avec Tristan qui, en secret, l'a toujours aimée. Mais le jeune homme, perturbé par les horreurs de la guerre et la mort de son frère, décide de partir à l'aventure et abandonne Susannah, qui est désespérée... En 1919, Alfred entame une carrière politique et Susannah accepte de l'épouser... © Sony