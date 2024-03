Avery, Emma et Tracy sont trois amies d’université proches, mais éloignées géographiquement. Elles se retrouvent chaque année dans une ville différente pour visiter les boutiques d'antiquités. Lors d’une visite à San Francisco, elles découvrent un extraordinaire voile de mariage ancien en dentelle et qui possède sa légende. On dit que quiconque possède le voile trouvera son véritable amour. Les 3 amies acceptent d’acheter le voile ensemble et de se le prêter pour voir si oui ou non la légende est vraie. © Sony